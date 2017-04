Stor tipsinströmning efter terrordådet

Sen terrorattentatet på Drottninggatan i fredags och fram till i tisdags har Stockholmspolisen tagit emot totalt 558 tips som kopplas till lastbilsattacken. Majoriteten av tipsen kom in under det första dygnet - 432 stycken. Utöver det har polisen tagit emot över 4200 mail sen händelsen.

– Polisarbete bygger ju i mångt och mycket på att allmänheten larmar oss och berättar vad man sett och här är väl ett alldeles ypperligt tillfälle när vi ser hur stor del av de som befann sig i Stockholm gör en massa bra grejer för att hjälpa till. Man vill hjälpa till med tipslämning om vad man sett och hört och det hoppas jag att man fortsätter med, säger Kjell Lindgren, presskommunikatör hos polisen.

De första timmarna efter attacken fick polisen in över 200 tips. Långt över vad polisen vanligtvis är vana vid. Även Säkerhetspolisen har tagit emot en stor mängd underrättelser. Hur många kan man inte säga i nuläget eftersom en sammanställning ännu inte gjorts.

Utredningen av terrorattentatet väntas ta uppemot ett år att färdigställda. Många har redan hört av sig med information men polisen är fortfarande intresserad av uppgifter som rör händelsen.

– Vår växel var ganska hårt ansträngd under den här tiden. Jag hoppas att om man inte kom fram eller inte hade tid att lämna sina uppgifter just då, att man förstår att det aldrig är försent att komma och komplettera. Huvudsaken är att vi får in uppgiften, sen kan vi hjälpas åt att se till om det har med utredningen att göra eller inte, säger Kjell Lindgren vid polisen.