Krattat läge för May inför nyval

- Rent strategiskt verkar det vettigt, säger professor Catherine Barnard.

Två tredjedelars majoritet behövs i underhuset för att premiärminister Theresa May ska få som hon vill och britterna ska gå till valurnorna den 8 juni, som hon överraskande meddelade utanför 10 Downing Street i går. Theresa May säger i en intervju med BBC Radio 4 att hon behöver stärka sin position i EU-förhandlingarna.

- Jag har fattat det här beslutet för att jag genuint tror att det är i nationens intresse, säger hon.

Jordskredsseger väntas

Flera opinionsundersökningar pekar på ett starkt övertag för Mays konservativa Tory. Bedömare pratar om en jordskredsseger på närmare 400 av parlamentets 650 stolar.

- Den konservativa kampanjen kommer att fokusera på att de har en stark ledare och att de levererat brexit, säger Catherine Barnard, professor i EU-rätt vid universitetet i Cambridge.

Samtidigt är det största oppositionspartiet Labour splittrat, både i synen på utträdet och på ledaren Jeremy Corbyn. EU-kritiska Ukips enda parlamentsledamot har nyligen blivit politisk vilde.

Liberaldemokraterna vädrar däremot morgonluft, men börjar från en svag position med bara nio parlamentsledamöter.

- Liberaldemokraterna kommer att försöka att få valet att handla om en ny folkomröstning om brexit. De kommer att vända sig mot de på stanna-sidan som känner sig bortglömda av regeringen, säger Barnard.

Påverkar Brexit

Läget ser alltså krattat ut för May, som i BBC-intervjun säger att hon inte kommer att ställa upp i några tv-debatter fram till valet. Men ett val är alltid en risk.

- Det är åtta veckor kvar, och saker och ting kan gå fel, säger Barnard och fortsätter:

- Labour kanske lyckas samla sig och få en attraktiv politik som riktar in sig på försämringen av den statliga sjukvården NHS, som är partiets starkaste kort. Men tittar du på hur det ser ut nu ser May och de konservativa ut att vinna.

Valet kommer att påverka Storbritanniens relation till EU på två sätt. May väntas för det första få förstärkta kort på handen i förhandlingarna med EU inför brexit. May har lovat att köra alla större beslut genom parlamentet, vilket blir smidigare med en stabil majoritet.

Handlar om tajming

- Men vad som antagligen är mer viktigt är tajmingen, som innebär att hon inte behöver oroa sig för ett val 2020. De flesta som är inblandade i brexitprocessen inser att två år är för kort tid för att genomföra alla förändringar som kommer att krävas, säger Barnard.

Förhandlingarna kan vara klara kring slutet av 2018, och övergångsfasen pågår antagligen till 2021, enligt henne. Valrörelsen skulle då hamna mitt i övergångsfasen.

- Vad hon inte ville var att ha ett val under den fasen, säger Barnard.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger via sin talesperson att han pratade med May under tisdagen och att "de riktiga förhandlingarna" om det brittiska utträdet kommer att inledas först efter valet den 8 juni, enligt Reuters.

Skottland laddar

Norr om den skotska gränsen kavlar man också upp ärmarna, där Skotska nationalistpartiet (SNP), med ledaren Nicola Sturgeon, ser den skotska självständigheten som valets huvudfråga.

- Sturgeon kommer att spela det kortet. Hon måste vara försiktig när hon pratar om brexit, för en stark gren av hennes väljare är EU-kritiska. Det blir en svår väg, så hon får koncentrera sig på frågan som förenar partiets väljare, vilket är självständighet för Skottland, säger Barnard.

Theresa May skriver i tidningen The Scotsman att en röst på hennes konservativa Tories i Skottland innebär två saker:

"Det skulle sända ett tydligt budskap om motstånd mot SNP:s splittrande planer på en andra omröstning om självständighet, och det kommer att stärka min hand när jag förhandlar för hela Storbritannien med EU", skriver hon.