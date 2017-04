Programledaren Bill O´Reilly sparkas från Fox News

Fox News kommenterar nyheten om Bill O'Reillys avsked i ett pressmeddelande:



"Efter en noggrann granskning av anklagelserna har bolaget och Bill O'Reilly kommit överens om att O'Reilly inte återvänder till Fox News."



Tidigare i april uppgav The New York Times att Bill O'Reilly och hans arbetsgivare betalat ut motsvarande 117 miljoner kronor till fem kvinnor för att köpa deras tystnad.



"The O'Reilly factor"-programledaren svarade i ett pressmeddelande att han utsatts för en orättvis kampanj på grund av hans kändisskap och att han betalat pengarna för att få ro:



"I mina mer än 20 år på Fox News har ingen någonsin klagat på mig hos personalavdelningen, inte ens anonymt. Jag har satt stopp för kontroverserna för att skona mina barn."



Kvinnorna bakom anklagelserna hade alla jobbat för O'Reilly eller varit gäster i hans program.



Det är inte första gången en av kanalens profiler omges av skandalrubriker. I fjol betalade Fox News motsvarande 180 miljoner kronor till nyhetsankaret Gretchen Carlson sedan hon anklagat kanalens grundare och vd Roger Ailes för sexuella trakasserier. Han nekade till anklagelserna men avgick från sin vd-post.'