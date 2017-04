Nya protester väntas i Venezuela

– Imorgon ses vi på samma tid och samma plats! Ropade oppositionsledaren Henrique Capriles på en presskonferens sent igår kväll, där han uppmanade venezolanerna att gå ut för att protestera mot president Nicolás Maduro igen idag. Capriles kallar Maduro för en diktator och uppmanar honom att utlysa val så snart som möjligt, vilket presidenten sagt att han vill göra. Det skulle ha hållits lokalval i december förra året men det valet ställdes in.



Venezuela präglas av en svår ekonomisk kris och frågan är om befolkningen kommer orka protestera idag igen. Många är upptagna med att få vardagen att gå ihop. För att få tag på matvaror, hygienprodukter och mediciner tvingas människor stå flera timmar i kö.



Dessutom är många regeringsmotståndare rädda för att gå ut. Gårdagens demonstrationer slutade våldsamt på många håll, när polisen avfyrade tårgas in i folkmassorna. Tre personer dog, två demonstranter och en polisman. Vicepresident Tareck al-Aissami hotade igår att ställa flera oppositionsledare inför rätta eftersom de enligt regeringen uppmanat till våldsamheter.



– Den dekadenta oppositionsledaren Henrique Capriles kommer tvingas ge bevis för sina allvarliga anklagelser mot regeringen i domstol, sa Tareck al-Aissami som även hotade andra oppositionsledare med åtal för att de "uppmanat till våldsamheter".