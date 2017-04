Attentatet påverkar valkampanjen

När de elva presidentkandidaterna höll sina avslutningsanföranden i torsdagskvällens stora valsändning i fransk tv var tonen tung.

– Det som hänt i kväll är ännu ett bevis på att vårt land står under attack, sade opinionsledande Emmanuel Macron.

– Under de här omständigheterna ser jag ingen anledning att fortsätta valkampanjen. Nu behöver vi visa vårt stöd med poliserna och det franska folket, konstaterade i sin tur högerkandidaten François Fillon.



Redan dessförinnan hade besked kommit från flera av kampanjhögkvarteren om inställda evenemang under fredagen.



Även under själva utfrågningen tog kampen mot terrorn stor plats. Bland annat lovade invandrings- och EU-fientliga Nationella frontens partiledare Marine Le Pen att inget av de senaste årens många terrordåd hade inträffat om hon redan varit president.

– Alla förövarna hade antingen suttit i fängelse eller varit utvisade, hävdade Le Pen, som utfrågades innan händelserna på Champs-Élysées ännu hade blivit kända.



Torsdagskvällens tv-utfrågning skulle egentligen ha varit en debatt. Men efter hot om flera avhopp från kandidater som inte ville riskera att plötsligt attackeras för någonting som de sedan inte hinner kontra på, innan allt kampanjande förbjuds från och med fredag kväll, så slutade det "bara" med individuella utfrågningar i stället.



Inför valspurten är läget fortsatt jämnt mellan de fyra toppkandidaterna, där Macron och Le Pen har ett litet försprång på några få procentenheter före Fillon och vänsterns Jean-Luc Mélenchon. Övriga sju kandidater är i princip chanslösa.



Den förre ekonomiministern Macron toppar sedan i alla mätningar som hittills gjorts om vem som sedan slår vem i en väntande finalrunda den 7 maj.