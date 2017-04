Stora framgångar för De Gröna i Finland

Att de tillbringat snart tre år i opposition är en del av förklaringen, tror bedömare i Finland.

I nyhetssändningarna i Finland just nu, är det nästan varje dag något inslag som rör partiet De Gröna. De håller som bäst på att ladda upp för sin kongress där ny ordförande ska väljas till att efterträda nuvarande partiledaren Ville Niinistö.

Och det är ett oppositionsparti med extremt gott självförtroende.

Partiet har just fått mer än tvåhundra nya fullmäktigeplatser i finländska kommuner efter kommunalvalet och lyckats bli största parti i städerna Jyväskylä och Nokia, och näst störst eller tredje störst i nästan alla Finlands största städer.

Väljarna har uppskattat De Grönas fokus på utbildningssektorn - där den sittande regeringen har gjort stora besparingar - och storstadsfrågor som bostäder och grön stadsplanering.

Men det stora lyftet handlar också om hur de tagit rollen som det ledande oppositionspartiet i Finland, då det egentligen mycket större Socialdemokraterna inte har varit vassa nog, säger Susanna Ginman, chef för tidningen Hufvudstadsbladets ledarredaktion.

– Delvis tror jag att det handlar om Socialdemokraterna. De har haft svårt att profilera sig som det ledande oppositionspartiet. Efter det förra riksdagsvalet då vi fick den här nya regeringen så var det verkligen De Gröna och Ville Niinistö som var allra mest i farten, säger Susanna Ginman.

Det parti i Finland som den senaste tiden varit föremål för den sorts svekdebatt som det svenska Miljöpartiet är just nu, är det populistiska nationalistpartiet Sannfinländarna som av många väljare ses som kappvändare som svikit sina ideal under de två åren som regeringsparti, säger Susanna Ginman.

– För ett populistiskt parti är det ju per definition svårt att bli ansvarstagande. Det är det ena, men nu har ju också Sannfinländarna ätit upp så gott som alla sina vallöften. Man kan räkna upp en rad områden - som EU-politiken och socialpolitiken. Timo Soini sade själv att man inte skulle få ta bort något från dem som tjänar under 1 000 euro per månad. Det har man brutit mot, säger Susanna Ginman, chef för Hufvudstadsbladets ledarredaktion.