Valresultatet lugnar tunga EU-politiker

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är nöjd och hälsar via sin presstalesperson att han vill "gratulera Emmanuel Macron för resultatet nu i den första omgången och önskar honom lycka till i framtiden".

För det är ju om två veckor som avgörandet kommer att ske. Och EU:s utrikeschef Frederica Mogherini "ser nu både Frankrikes och EU:s flaggor och utgången med Emmanuel Macron ger ett framtidshopp för vår generation", skriver hon på Twitter.

För det via Twitter som hälsningarna strömmat in under kvällen, natten och nu under morgonen även om både Europaparlamentets talman Tajani och EU:s ordförande Tusk än så länge avvaktar med sina kommentarer.

Dock uttalar sig Weber som är ledare för Europaparlamentets största partigrupp, EPP där svenska parlamentariker från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Weber anser att franska väljare nu bestämt sig för en framtid som är god.



Klart är alltså EU:s företrädare stödjer Macron eftersom han ju anses vara en EU-vän till skillnad från Marine Le Pen, som sagt att om hon vinner presidentvalet så kommer hon att utlysa en folkomröstning om det franska EU-medlemsskapet. Hon har också sagt att hon inte vill ha kvar Euron som valuta i Frankrike utan vill lämna valutasamarbetet.



Att det nu inte blir någon socialist eller socialdemokrat som går till den andra presidentvalsomgången i Frankrike eftersom, Nationella Frontens Le Pen ställs, mot den oberoende kandidaten Macron är ett klart bakslag för socialistiska och socialdemokratiska partimedlemmar i Europa, även om resultatet i går ändå var väntat för många.

Ledaren för Europaparlamentets näst största partigrupp där just svenska socialdemokrater är med, Pitella, är besviken men kommenterar ändå valutgången igår med att nu gäller det att demokratiska krafter enas och ställer sig i vägen för Nationella Fronten.