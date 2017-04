Hård kritik mot påstådd film på Catalánmordet

Det var under måndagen som regeringen visade den brutala tvåminutersfilmen för journalister i huvudstaden Kinshasa.



Uppenbarligen var syftet att visa på regeringens oskuld och istället peka ut den lokala milisen Kamwina Nsapu som ansvarig för morden som skedde den 12 mars. Michael Sharp och Zaida Catalan var i området på uppdrag av FN:s expertgrupp för att undersöka massakrer som regeringsarmén misstänktes ligga bakom.



I videoklippet ses en man och en kvinna som liknar Sharp och Catalán, omringade av sju män som talar tshiluba vilket är det lokala språket i Kasai-regionen. Männen bär röda pannband och är beväpnade med machetes. En man syns med ett äldre gevär. Via en tolk som inte syns i bild lovar männen att visa en massgrav en bit bort.



Den vite mannen, som tros vara Michael Sharp, blir orolig och frågar på franska med engelsk brytning: "varför är männen beväpnade och nervösa?". Därefter ses en ny sekvens där de två beordras att sätta sig ner. Nästan direkt skjuts de då ihjäl med flera skott.



– Det är så här milisen Kamwina Nsapu agerar. Våra poliser och militärer har anklagats för att vara inblandade i morden, så är det inte. Bilderna talar för sig själva, säger regeringstalesmannen Lambert Mende.



Regeringen säger sig ha kommit över filmen via kriminaltekniker, utan att gå in på fler detaljer. Men FN är mycket kritiskt till att Kongos regering visat filmen.



– Det här är bevismaterial i ett brottmål. Vi anser inte att den skulle ha visats, säger FN-talesmannen Stephane Dujarri och säger att man bara kan föreställa sig hur traumatiskt det är för de anhöriga till offren.

Kongos regering har återkommande anklagats för att ligga bakom massakrer i Kasai-regionen. FN har hittills upptäckt omkring 40 massgravar i Kasai. Flera videoklipp på sociala medier tidigare i år visade regeringssoldater som skjuter ihjäl obeväpnade i området. Regeringen sa då att filmerna hade manipulerats och ifrågasatte hur någon skulle vilja filma ett brott de själva begår.