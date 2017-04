USA halverar skatten för företag

Förslagen var väntade men planen innehåller inte de infrastruktur satsningar som President Donald Trump lovat under valkampanjen, skriver tidningen The New York Times.

Företagsskatten sänks från dagens 35 procent till 15 procent. Skatten sänks även för så kallade "pass-through entities" en typ av företag som bildats för att undvika dubbel taxering. Företag som ofta är uppbyggda på detta sätt är hedgefonder och fastighetsföretag inklusive Trumps eget Trump organization.