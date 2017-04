Arbogakvinnan åtalas för elva olika brott

Den presskonferens som hölls under fredagen behandlade de båda händelserna som ska ha ägt rum utanför Arboga, dels under sommaren 2015, dels under sommaren 2016.

Kvinnan är åtalad för sammanlagt elva brott och mannen för två brott.

Det första fallet, där den 42-åriga kvinnans make dött till följd av drunkning, ska ha ägt rum på kvällen den 7 augusti 2015, men det var först på morgonen han hittades.

De första dygnen genomfördes många förhör och fynd skickades för analys, och inget i dessa resultat indikerar andra gärningsmän än dessa.

Det finns inga tecken på yttre skador, enligt det rättsmedicinska protokollet, men det är fastställt att mannen har drunknat. Spår av kiselalger i hans lungor pekar däremot på att mannen kan ha drunknat på annan plats.

– Det borde finnas många flera kiselalger i honom än vad som anträffats. Han borde ha fått i sig det om han har drunknat i Hjälmaren, säger Johan Fahlander, kammaråklagare och förundersökningsledare.

Möjliga scenarier kommer att presenteras under rättegången, meddelade åklagaren.

Misstankarna, i fallet med den döde maken, mot den 42-åriga kvinnan är mord. Kvinnan misstänks också för att vid flera tillfällen innan mannen dog ha försökt förmå andra att skada mannen.

Det ska vara 42-åringen som kört bilen och hon ska även ha gett en kniv till mannen, som går in i huset och hugger de båda föräldrarna när de ligger och sover

De bakomliggande motiv som åklagaren presenterar tros vara pengar, svartsjuka eller osämja.

Kvinnan står även åtalad för en rad andra brott i samband med makens död, bland annat ska hon ha vilselett ett försäkringsbolag när hon tecknat en livförsäkring i sin makes namn, och hon är åtalad för försök till grovt bedrägeri.

Gällande händelserna sommaren 2016 står både den 42-åriga kvinnan och en man i 20-årsåldern åtalade, och åklagaren pekar på att det är svårt att avgöra hans ålder.

– Han är nog snarare runt 25 år, säger Johan Fahlander.

Något som mannens advokat Lars Jähresten, motsäger:

– Det råder olika uppfattningar om hur gammal han är. Och det som åklagarna har presenterat i presskonferensen och åtalet styrker inte att han är 25 år, enligt min mening, utan det som min klient hävdar är att han fyllde 21 år nu i januari, i år, säger han efter presskonferensen.

Det andra fallet gäller mord och mordförsök på den 42-åriga kvinnans föräldrar i en sommarstuga utanför Arboga, sommaren 2016.

Det borde finnas många flera kiselalger i honom än vad som anträffas och han har dunkat och borde då ha fått i sig det om han har dunkat i Hjälmaren.

Vid 21.45 den aktuella kvällen kommer de båda misstänkta till sommarstugan i en bil som varit intressant i utredning och som vittnen ska ha sett.

– Det ska vara 42-åringen som kört bilen och hon ska även ha gett en kniv till mannen, som gått in i huset och huggit de båda föräldrarna när de låg och sov, säger Jessica Wenna, kammaråklagare.

Pappan avlider medan mamman blir medvetslös, men vaknar sedan och kan larma polisen.

Jessica Wenna berättar vidare att mordoffret har mannens DNA-spår under en nagel, att skospår ska ha hittats på platsen och att blod från offret hittats i den bil de ska ha åkt i.

Mannen erkände i februari 2017 att det var han som dödade pappan och försökte döda mamman.

Den 42-åriga kvinnan nekar till all inblandning, men har inget alibi. Hon ska dessutom ha lämnat nio olika versioner om vad hon gjort den aktuella kvällen.

– De första dygnen genomfördes många förhör och fynd skickades för analys, och inget i dessa resultat indikerar andra gärningsmän än dessa, konstaterar Jessica Wenna.

Förutom brotten i de båda fallen står den 42-åriga kvinnan även åtalad för givande av muta och hot mot tjänsteman, händelser som ska ha inträffat under tiden hon suttit häktad.

Hon ska bland annat ha försökt få en kriminalvårdare att posta ett brev åt henne, utan att granska det innan, mot en betalning på 5 000 kronor.

Och i ett förhör ska hon, enligt stämningsansökan, ha hotat de två förhörsledarna med att hon eller någon annan ska misshandla dem.

Tingsrättsförhandlingarna inleds den 8 maj i Västmanlands tingsrätt.