Fredrik Furtenbach: Ett ovanligt förstamajtal

– Den ena delen av Löfvens första majtal var ett löfte om en miljard till kortare vårdköer. Det är en fortsättning på ett budskap som regeringen för ut just nu: att staten nu har råd att satsa på välfärd igen. Bakgrunden är att överskottet i de offentliga finanserna blivit oväntat stort, och nya mildare regler för överskottet gör det lättare för regeringen att satsa under valåret 2018. Så de här pengarna lär bli en av många satsningar i höst.



– Dessutom har allianspartierna sagt att de är överens om att de vill satsa just en miljard på kortare vårdköer, så regeringens löfte är väl även ett sätt att möta det.



Den andra huvudpunkten i Löfvens tal gällde trygghet, han talade länge om oro för brott och terror.



– Bakgrunden är förstås dels att väldigt mycket av både nyhetsagendan och den politiska debatten handlar om detta nu, så att Socialdemokraterna inte har något val. Det är också en fortsättning på en offensiv som partiet drivit i samband med sin kongress: väljarnas oro ska mötas med en satsning på lag och ordning, och ett kärvare budskap om plikt och ordning och reda.



Vänsterpartiets huvudnyhet idag handlade också om välfärd, om kortare arbetstid. Partiet föreslår att staten ska avsätta pengar för att införa sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige.

Partiledaren Jonas Sjöstedt kritiserade också sina båda samarbetspartier Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Sjöstedt sa att Socialdemokraterna är ett hinder för att ta ett "större grepp" om ojämlikheten, eftersom partiet säger nej till högre skatt för "de rikaste".

– Sjöstedts angrepp på Miljöpartiet var ännu hårdare, även om han inte nämnde partiet vid namn. Sjöstedt sa att " det duger inte med partier som ena dagen talar om flyktingamnesti, andra dagen dras med i hetsen mot papperslösa och driver på för fotbojor. Många partier verkar idag fokusera så mycket på makten, att de har tappat bort vad de egentligen skulle med makten till".



– Bakgrunden är att Miljöpartiet deltar nu när partierna diskuterar nya lagar mot terror. Vänsterpartiet får inte vara med, och har varnat för att förändringarna ska gå för långt och hota människors integritet.



--Dessutom brukar Jonas Sjöstedt passa på och kritisera Miljöpartiet för de kompromisser partiet gått med på i regeringsställning, inte minst när det gäller miljön. En del av de väljare som Miljöpartiet tappat har enligt Statistiska Centralbyrån gått till Vänsterpartiet, och Sjöstedt ser säkert gärna att det fortsätter.