Besvikelse över Fingerprints rapport

Christan Fredriksson Fingerprint Cards vd kommenterar siffrorna:

– Jag skulle säga att det var som förväntat. Vi har kommunicerat och givit lite vinkar om det här tidigare. Man kan säga ett svagt men lönsamt första kvartal.

Redan i mars gick Fingerprint Cards ut och varnade för betydligt lägre vinst och drog tillbaka förslaget om utdelning. Nu blev rörelsevinsten 71 miljoner kronor, jämfört med 619 miljoner kronor ett år tidigare. Det var lägre än de redan låga förväntningarna från analytikerkåren. Samtidigt minskade intäkterna med över 50 procent.

Det förklarar vd:n Christian Fredriksson med de stora lagren:

– Vad som händer är att konsumenterna levereras telefoner som görs via förråden, det är inte så att vi säljer in sensorer just nu.

När tror nu att ni betat av det här överlagret ?

– Vi tror vi har betat av det mot slutet av andra kvartalet.

På börsen rasade aktien med som mest 10 procent, och detta efter att redan ha backat med nästan 50 procent sedan årsskiftet.

Fingerprint ger inga prognoser längre, men Christian Fredriksson är hoppfull:

– Det fundamentala i vår verksamhet har ju inte ändrats och kunder köper mobiltelefoner och fingerprintsensorerna behövs. Det finns ett behov av biometri, det har inte ändrats.