Säpo följer attacken mot Macron

Enligt Säpo kan svenska valrörelsen utsättas för liknande attacker i samband med riksdagsvalet nästa år.

Enligt Nina Odermalm Schei, presschef vid Säpo, arbetar Säkerhetspolisen kontinuerligt för att förebygga den här typen av verksamhet.

– När det gäller just de politiska partierna har vi så sent som för några veckor sedan träffat riksdagens säkerhetsorganisation och partikanslierna för att diskutera just hotbild och vad man behöver göra inför valrörelsen, säger Nina Odermalm Schei.

– Vi hade i mars ett möte med riksdagspartierna där vi gav information om säkerhetsskydd och säkerhetshöjande åtgärder. Vi kommer framöver, fram till valet, fortsätta arbeta med det här tillsammans med varje partis egen säkerhetsorganisation.