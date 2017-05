EU-ledare snabba att gratulera Macron

"Grattis Emmanuel Macron. Glad att fransmännen valt en europeisk framtid. Tillsammans för ett Europa, mer starkt och mer rättvist" skrev EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på mikrobloggen Twitter under kvällen.

Félicitations @EmmanuelMacron ! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL

EU:s ordförande Donald Tusk gratulerade också Macron och skrev också han på Twitter att han är glad över att det franska folket valt jämlikhet och broderskap över tyranni och falska nyheter"

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.