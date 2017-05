Ny front mot IS

Terroristerna tvingade in ett 30-tal civila i ett hus, från samma byggnad sköt de sedan mot irakiska styrkor för att sedan smita genom uppknackade hål i ytterväggen till en annan byggnad.



Planen var uppenbarligen att de irakiska styrkorna skulle kalla på flygunderstöd för att bomba byggnaden där de civila fanns, men det gjordes aldrig. De irakiska styrkorna hade sett hela förloppet på en tv-monitor, filmad av en egen drönare.



Det här är en av många utmaningar där IS använder civila både som mänskliga sköldar men också som mål för att få den USA-ledda flygkoalitionen att döda fler civila och på så sätt öka omvärldens kritik.



Antalet flygattacker har minskat kraftigt, särskilt sedan striderna nu mestadels pågår i de trånga gatorna och gränderna i den gamla stadsdelen.



De irakiska styrkorna vinner terräng, men det går långsamt även om våldet den senaste veckan eskalerat igen efter en tids relativ stiltje.

Flera hundra tusen civila antas vara kvar i krigszonen och lider brist på förnödenheter och trängs mellan IS, de framryckande styrkorna och flygalliansens bomber.



De senaste dygnen har över 10.000 människor flytt, en flykt förenad med livsfara. Flera av de flyende har tagit sig över floden Tigris i små båtar. Nästa vecka går striderna in på sin åttonde månad och inför det som Irak kallar slutfasen har också en ny front öppnats, i nordvästra Mosul. Tanken är att sprida IS resurser. Det är oklart hur många IS-krigare som finns kvar, men troligen färre än 1000.



En underrättelsekapten i den irakiska armén säger till Ekot att målet är att befria Mosul innan fastemånaden ramadan börjar i slutet av maj, men han tillägger att det är oklart om man kommer att lyckas.

– Vi måste till varje pris skydda så många civila vi bara kan, om det tar längre tid får det göra det, säger han.



Operation "befria Mosul" är snart alltså inne på sin åttonde månad, att besegra IS har varit svårare, tagit längre tid och kostat fler liv än ens de mest pessimistiska kalkyler innan striderna började.