Lugnande klimatbesked från USA

En gemensam deklaration om klimat- och utvecklingssamarbete i Arktis ska då antas och ordförandeklubban lämnas över från USA till Finland. Och trots omtalad klimatskepsis i USA:s nya regering så ser samarbetet just på det arktiska området ut att kunna fortsätta som planerat.

Trumpadministrationen har ännu inte meddelat om den kommer att stanna kvar i Parisavtalet eller lämna det, och lovat besked först till G7-ländernas möte. Det här har skapat problem inför Arktiska rådets möte denna vecka, där klimatfrågan är helt central. Men det amerikanska utrikesdepartementet har inför mötet gett lugnande besked.

"Klimatförändringarna har varit en central fråga för det arktiska samarbetet i flera ordförandeperioder, och kommer att fortsätta vara det även framöver. USA kommer att stödja det samarbetet, det blir ingen förändring på den punkten", sa specialmedarbetaren i havs- och miljöfrågor David A. Balton till journalister vid en telefonkonferens tidigare i veckan.

Det nya ordförandelandet Finland som har förberett den deklaration som rådet ska anta på mötet, har fått kämpa med formuleringarna just på grund av oklarheten kring USA:s position. Men Finland har också tidigare erfarenhet av just klimatskepsis från USA i dessa sammanhang. Landet ledde Arktiska rådet även under George W. Bush presidentperiod, då USA avstod från att ratificera Kyotoprotokollet, FN:s förra klimatavtal.

Finlands ambassadör i Arktiska rådet beskriver det i dagstidningen Helsingin Sanomat som "en déja-vu" från den tiden, men tror att det kommer att gå som då även nu: att amerikanerna inte i praktiken hindrar någon verksamhet i Arktiska rådet – miljö- och klimatfrågor är rådets absoluta huvudområde. Och samtliga deltagarländer har godkänt Finlands mötesagenda med meteorologiskt samarbete och förbättring av kontakt- och kommunikationsnäten i Arktis som huvudfrågor.

På mötet ska utrikesministrarna bland annat underteckna ett nytt avtal om forskningssamarbete och förbättrade förutsättningar för att dela forskningsdata om miljön i Arktis mellan länderna.