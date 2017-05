Växelproblem ger inställda tåg

Trafiken kommer fram till lunchtid att halveras, enligt prognosen.

Problemen drabbar både pendel- och fjärrtågstrafiken.

Tåg som drabbas är pendeltåg som går via Stockholm C (sträckorna Södertälje—Märsta/Uppsala och Nynäshamn—Bålsta). För fjärrtågen är det tåg som går via Södertälje och Katrineholm.