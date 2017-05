Vårdköerna fick partiledarna att tända till

– Titta hur vårdköerna växer. Du borde ligga sömnlös på nätterna, sade Centerledaren Annie Lööf till Löfven.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor föll in i attacken mot regeringen.

– På område efter område blir sjukvården sämre under ert ansvar, sade hon.

Regeringen har tagit bort Alliansens kömiljard, som man menade inte hjälpte de som har störst behov av vård, och i stället gjort andra vårdsatsningar. Socialdemokraterna vill dock nu införa en patientmiljard för mer tillgänglig vård.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit fram satsningar på vården.

– Vi behöver inse att vi måste låta sjukvården kosta mer i Sverige, sade Jonas Sjöstedt.

Vårddebatten hettade till ytterligare när man kom in på förlossningsvården. Centerledaren Annie Lööf angrep Socialdemokraterna för att ha lagt ned BB i Sollefteå så att kvinnor riskerar att få föda barn i bilen.

Sjöstedt anklagade de borgerliga för att ha misskött förlossningsvården i Stockholm.

– Jag pratar gärna om förlossningsvården. Jag födde mitt andra barn i februari. "You don`t wanna go there", kontrade Busch Thor.

Partiledardebatten i SVT Agenda inleddes med migration och integration. Bland annat diskuterades att id-kontrollerna för bussar, tåg och färjor över Öresund togs bort i veckan.

Partiledarna är oeniga om behovet av id-kontroller. Flera partiledare anklagade regeringen för att släppa kontrollen över gränsen.

– Det du gör är att släppa kontrollen utan att veta vad det leder till, sade Kinberg Batra till Löfven.

SD:s Jimmie Åkesson anklagade regeringen för att vara "direkt ansvarslös" genom att avskaffa id-kontrollerna.

– Vi får nog leva med att resorna blir 15—20 minuter längre över Öresund, sade han.

Centerledaren välkomnade att id-kontrollerna har försvunnit, medan Kristdemokraternas ledare uppgav att hon inte skulle ha tagit bort dem.

Statsminister Stefan Löfven (S) försäkrade att regeringen ser till att det är "ordning och reda" i migrationspolitiken och att uppgav också att polisens gränskontroller ska stärkas nu när id-kontrollerna är borta.

SD:s Jimmie Åkesson ville veta om Miljöpartiet vill gå tillbaka till den gamla mer generösa migrationspolitiken som gällde till slutet av 2015.

– Vi ska aldrig återgå till oredan 2015. Därför måste vi samarbeta med de andra EU-länderna för att en solidarisk migrationspolitk, sade Isabella Lövin.

Partiledarna debatterade också hur nyanlända ska integreras och få jobb. Arbetslösheten bland utrikes födda är i dag 32 procent jämfört med fyra procent för inrikes födda.

– Det här är Sveriges stora utmaning. Det måste löna sig mycket mer att arbeta, sade M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Hon pekade på att Löfven talar om enkla jobb för de med låg utbildning, men att av de beredskapsjobb regeringen talat om finns i dag bara 91.

Löfven uppgav att regeringen utvidgad de skattegynnade rut-tjänsterna så att fler får jobb. Statsministern hänvisade också till att arbetslösheten i dag är lägre än när de rödgröna tog över efter Alliansregeringen.

– Att stå här och le för att det är högkonjunktur ger ju inga jobb för de som står utanför, sade Kinberg Batra.

Liberalernas Jan Björklund tyckte också att Löfven är tomhänt.

– Stefan Löfven har pratat mest av alla den första halvtimmen och vi har inte hört ett enda förslag för hur det ska bli fler jobb, sade han.