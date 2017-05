Lindriga effekter av IT-attack i Sverige

– Det finns inga nya kända händelser i Sverige. Vi har checkat av med polisregionerna under morgonen och vi har också kollat med polisens kontaktcenter och ingen har någon ny information så just nu verkar det lugnt i Sverige, säger Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum.

Hur många är drabbade i Sverige?

– Det vi vet är en enda polisanmälan som Timrå kommun har gjort. Den är bekräftad eftersom vi har en anmälan. Sen har företaget Sandvik varit ute och pratat i media om att man har drabbats. Det är det vi vet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har från internationella samarbetspartners fått en lista med ett 40-tal ip-adresser i Sverige som på olika sätt har förekommit i it-attacken. Det pekar på att flera organisationer i Sverige kan vara drabbade.

– Vi har fått en lista med uppgifter som pekar på att det finns organisationer i Sverige kan vara drabbade. Vi har inte varit i kontakt med dem själva men är intresserade av att komma i kontakt med dem, säger Robert Johnsson, ställföreträdande chef på CERT-SE.

– Det är ett fyrtiotal ip-adresser som skulle kunna tillhöra en eller flera organisationer. Men det är för tidigt att säga om de här adresserna går till organisationer som är drabbade.

Timrå kommun, som drabbades under fredagseftermiddagen, meddelade redan under lördagen att man hade läget under kontroll. Totalt 68 av kommunens 2 500 datorer smittades och man har påbörjat arbetet med att tömma de drabbade datorerna på innehåll och ominstallera programvaror. Ett arbete som beräknas pågå till och med onsdag.

– Det har varit en påtaglig störning men ingen kris. Den viktigaste har varit att säkerställa är att vård och omsorg fungerat och det har den gjort. De har löst det genom att föra dokumentation på papper istället för på datorer tills vidare, säger kommunchefen Andreaz Strömgren.