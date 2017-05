Långsiktigt ökad risk för villainbrott.

Villaägarna har jämfört antalet inbrott med totala antalet småhus i varje enskild kommun.

Lena Södersten är förbundsjurist vid Villaägarna

– Högst upp ligger Solna där 4.6 procent av småhusen har haft ett inbrott. Här har polisen och kommunerna ett gemensamt ansvar att vända trenden och man måste få fast fler inbrottstjuvar, säger hon.

Vilka av landets kommuner som är mest drabbade av villainbrott skiljer sig över tid, men föga förvånande är det i samtliga fall vanligast i storstadsregionerna.

Solna, Sundbyberg och Danderyd toppar alltså Villaägarnas undersökning där antalet inbrott ställs mot det totala antalet småhus för permanentboende i varje kommun. Störst inbrottsrisk därefter har Stockholm, Malmö och Södertälje.

Med det här sättet att räkna utsattes 0.66 procent i genomsnitt av alla villor i landet för inbrott under 2016. En siffra som är ungefär en tredjedel av snittet för kommuner som Stockholm och Malmö.

Och långsiktigt är trenden tydlig - inbrottsrisken ökar, säger Lena Södersten.

– Tittar man mellan 1996 och 2016 till exempel så har det ökat med 53 procent. Man kan också titta på 00-talet och 10-talet och då har det också skett en ökning.

Men det gäller alltså över längre tid och för riket i sin helhet. På kort sikt mellan 2015 och 2016 gick villainbrotten däremot ned.

Det märktes tydligt i södra Sverige säger poliskommissarie Göran Landvall som är nationellt sakkunnig på bostadsinbrott. Han förklarar det med att de utökade gränskontrollerna fått internationella stöldligor att välja andra vägar.

– Vi har ju haft en rätt omfattande gränskontroll i södra Sverige och vi tror att det kan ha påverkat också inställningen till vilken väg ska vi ta oss in i Sverige och då har man undvikit södra Sveriges hamnar och istället tagit sig in i Stockholm eller via Finland istället, säger Göran Landvall.