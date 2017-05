Vatten kan bli dyrare

– Vi har sett att de investeringar som görs idag inte är tillräckliga. Man behöver öka m ungefär 35 procent under en 20 årsperiod och att det kommer leda till högre Va-taxor. En fördubbling behövs för att klara kraven, säger Annika Malm vid institutet RICE som arbetat med rapporten åt Svenskt Vatten.

I genomsnitt betalar vi 4 öre för varje liter vatten vi använder, den taxan bekostar både vatten och avlopp. En familj som betalar 7000 kr per år i Va-taxa får alltså räkna med 14 000 per år om 20 år. Svenskt Vatten som är vatten o avloppsverkens branschorganisation, bedömer i rapporten investeringsbehovet till mellan 15 och 18 miljarder kronor per år i 20 år, idag ligger investeringarna på ca 12 miljarder per år.

Exempelvis för att bygga ut ledningsnäten i stugområden där människor flyttar ut permanent. Men också för att klara av miljökrav.

– Det är ju både att byta ut rör. Det kan också handla om att ha mer reningssteg i dricksvattenverken. Det kan handla om att vi behöver ta hand om slam på ett bättre sätt och se till att all fosfor återanvänds, som är ett värdefullt näringsämne som inte återanvänds fult ut. -alla de sakerena kostar investeringar. Sen om vi blir fler människor dricksvattenverken ligger kanske på 90 procent av sin kapacitet. Om det blir fler människor kanske vattenverken behöver byggas ut. Det kostar också pengar."

Att laga och lappa är ett dåligt alternativ, enligt Svenskt Vatten - det leder också till höjda taxor eftersom akuta åtgärder odfta kostar extra. Till de kostnader som rapporten redovisar kommer sånt som är svårt beräkna, som r t ex följder av klimatförändringar:

– Vi tror det är ganska försiktiga beräkningar, menar Anna Linusson.

Vad skulle kunna öka?

Jag tror det handlar om saker vi inte kan förutse idag. Se ytterliga re rneingssteg vi inte kan tänka t. Vi har försökt ta med allt vi kan förutse, men vad som händer om 15 år är svårt att sia om.