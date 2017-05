Svenskspråkigas rätt till sjukvård på modersmål debatteras i Finland

Det handlar om centralsjukhuset i Vasa, huvudorten för det tvåspråkiga Österbotten på Finlands västkust. Sjukhuset, som i dag tillhandahåller akutvård dygnet runt på två språk, kommer i framtiden inte att få behålla den så kallade fulljourverksamheten.

Den uppgiften ska flyttas till den helt finskspråkiga staden Seinäjoki i södra Österbotten. Något som fått finlandssvenskarna både i Vasatrakten men också på andra håll i Finland att protestera kraftigt.

Oron är stor för att sjukhuset i Seinäjoki kommer att ha mycket svårare att tillgodose de svenskspråkigas grundlagsstadgade rättighet till vård på modersmålet. I höstas demonstrerade tusentals för att Vasa skulle få behålla sin fulljour, många skrev också brev till president Sauli Niinistö och vädjade om att han skulle låta bli att stadfästa den nya lagen.

Under våren samlades 67 422 namnunderskrifter in till ett medborgarinitiativ för att skriva om lagen. Medborgarinitiativet lämnades in till riksdagen för en dryg vecka sedan.

Frågan om rätten till vård på det egna språket är symboliskt mycket viktig i Finland i dag eftersom den rättigheten i praktiken är hotad i många delar av landet, framför allt de för svenskspråkiga. Sjukhuset i Vasa ses som det lysande undantag där den tvåspråkighet som formellt ska gälla överallt, faktiskt fungerar på riktigt.

Efter riksdagsdebatten i dag kommer medborgarförslaget att behandlas vidare i utskotten. När riksdagen kommer att rösta om det är ännu inte klart.

Uppdelningen av akutsjukhusen är en del av en stor och länge planerad vårdreform i Finland som ska göra vården mer jämlik runtom i landet och som regeringen Sipilä satt stor prestige i att genomföra.

Men den kantas av både praktiska problem och konflikter om hur jämlikt det egentligen blir och för vem.

Frågan om språkrättigheterna är bara en av flera detaljer som väckt stor debatt. En annan är det fria vårdval som ska införas med en ökad andel privata aktörer, som regeringspartierna anser kommer att förbättra kvaliteten i vården men som flera oppositionspartier i stället tror kommer att öka ojämlikheten i vården.

Om regeringen tvingas backa vad gäller Vasa centralsjukhus, öppnar det säkerligen för vidare debatt om hela vårdreformen som är tänkt att träda ikraft år 2019.