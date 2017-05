Häktningsbeslutet mot Julian Assange hävs

Sex månader efter förhören med våldtäktsmisstänkte Julian Assange ger åklagarna i dag besked om att häktningen av honom hävs. Förundersökningen läggs ner.

"Med hänsyn till att alla möjligheter att driva utredningen framåt nu är uttömda framstår det – mot bakgrund av de hållpunkter som Högsta domstolen lämnat för bedömningen av proportionaliteten i en utevarohäktning – inte längre som proportionerligt att upprätthålla beslutet om häktning av Julian Assange i hans frånvaro och att vidhålla den europeiska arresteringsordern", skriver överåklagare Marianne Ny i sin underrättelse till tingsrätten.

Assange hördes i november 2016 på Ecuadors ambassad i London.

Julian Assanges svenska advokat Per E Samuelsson:

– Det är en total seger för Julian Assange. Han är fri att lämna ambassaden när han vill. Vi har vunnit Assange-målet. Han är naturligtvis glad och lättad. Men han är kritisk över att det pågått så här lång tid.

Per E Samuelsson har bara haft sms-kontakt med Assange.

– Han skrev: "Serious, Oh My God". Mer än så har vi inte hunnit pratas vid, säger Per E Samuelsson.