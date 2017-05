Fjärrstyrda flygtorn - succé eller kraschlandning?

Ur Kaliber:

Det är det statliga affärsverket Luftfartsverket som sköter flygledningen i Örnsköldsvik från centralen i Sundsvall. Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart men de ska också främja forskning, utveckling och ny teknik. Och 2014, efter flera år av tester, fick Luftfartsverket ett så kallat drifttillstånd från tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen att flygleda Örnsköldsviks flygplats på distans. Och det var första gången i världen någon fick ett sådant tillstånd.

– Det är lite stolthet att vara först faktiskt och vi har haft besök från hela världen egentligen som har varit här och tittat. Man ser vilket fantastiskt intresse det är.

21 april 2015 var det premiär för den fjärrstyrda flygledningen. I en video från Luftfartsverket på Youtube, ser vi infrastrukturminister Anna Johansson klippa det blågula bandet vid centralen i Sundsvall innan det är dags för den första landningen med fjärrstyrd flygledning i Örnsköldsvik. Det här är början på en ny värld säger hon.

Örnsköldsviks flygplats är bara den första flygplatsen i Luftfarsverkets planer på fjärrstyrd flygledning. Vi åker 15 mil söderut från Örnsköldsvik, till centralen i Sundsvall.

Per Kjellander, operativ chef vid Luftfartsverket visar mig runt på flygledarcentralen i Sundsvall, som går under namnet RTC, Remote Tower Central. Härifrån flygleds alltså Örnsköldsviks flygplats sedan två år. Det första vi ser är två arbetsstationer. Framför varje station stora teveskärmar uppsatta i en dryghalvcirkel runt flygledaren. Vid den ena stationen ser jag landningsbanan vid Sundsvalls flygplats, och vid den andra, några meter bort, landningsbanan i Örnsköldsvik, 15 mil härifrån.

– Och här är man lite, lite högre än vad man är i det gamla tornet där uppe, men du ser. Man har samma vy.

Sundsvalls flygplats flygleds också härifrån centralen under dagtid och Örnsköldsviks flygplats dygnet. En av flygledarna talar sig varm för tekniken och säger att han är glad att han fått vara med om den här utvecklingen. Med hjälp touchpaneler kan man bland annat zooma med kamerorna vid landningsbanorna och blir det för starkt solljus går det med några knapptryck att mörka bilden, precis som en mörkläggningsgardin.

– Och det här är den tillbyggda delen.

En bit bort i byggnaden, finns plats för ytterligare tre-fyra arbetsplatser, och i ena hörnet står en arbetsplats redo att användas. Härifrån ska flygplatsen i Linköping, nästan 60 mil bort, flygledas på distans. Först måste man få drifttillstånd från Transportstyrelsen även för Linköping men planen är att man ska kunna börja i år.

