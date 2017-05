Manchester samlades för att hedra offren

Albert Square i de centrala delarna av staden fylldes till bristningsgränsen under minnesceremonin i den varma försommarkvällen.

Stunden inleddes med en tyst minut.

Starkt jubel och varma handklapp utbröt sedan när polis och räddningspersonal hyllades på scenen. När så poeten Tony Walsh från scenen läste sin dikt "This is the place" blev det känslosamt i folkhavet. Dikten är en hyllning till staden Manchester som poeten skrev 2013.

Flera politiker, bland dem Labourledaren Jeremy Corbyn, var på plats under ceremonin liksom Manchesters borgmästare Andy Burnham och stadens polischef Ian Hopkins.

Även företrädare för samtliga trossamfund medverkade på scenen, och biskopen av Manchester, David Walker, förde allas talan när han tog till orda:

– De är få. Vi är många. Vi är Manchester.

– Folket i Manchester har alltid stått enade, och vi kommer aldrig att låta terrorism dela vår stad, därför har vi barnen med oss, sa Mark Beatty till Sveriges Radio vid Albert Square.

En man folksamlingen bröt ut i spontansång och sjöng "there is a light and it never goes out", det finns ett ljus och det släcks aldrig, twittrar The Guardian.

Det misstänkta självmordsdådet i Manchester har hittills krävt 22 dödsoffer. Minst 59 personer bekräftats vara skadade och flera av offren är barn.

Polischefen i Manchester bekräftar att 22-årige Salman Abedi har identifierats som den misstänkte självmordsbombaren.

Ytterligare en 23-årig man har gripits efter attacken, enligt Manchesterpolisen.

Attentatet är det blodigaste i landet sedan bomberna i Londons kollektivtrafik 2005.

Terrororganisationen IS har tagit på sig dådet i sociala medier men polisen har ännu inte gått ut med uppgifter om eventuella motiv.

Under tisdagen har en 23-årig man har gripits, misstänkt för inblandning i attacken. Enligt uppgifter från BBC rör det sig om en Brittisk medborgare, det har dock inte bekräftats av polisen.