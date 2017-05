Skjutningar får kriminella att hoppa av i Malmö

Under årets första månader har antalet ärenden vid den så kallade konsultationsgruppen i Malmö stad, som hjälper personer att lämna kriminella nätverk, varit ungefär dubbelt så många som tidigare år.

– Vi har dubbelt så många ärenden som vi haft tidigare. Alltså folk är rädda. De som kommer hit säger att de är rädda för att de tycker att folk blir skjutna för så himla lite och för att det är svårt att lita på någon. Alla människor blir ju rädda när det skjuts och de som är kriminella har ju all anledning att bli extra rädda, säger Anna som arbetar som socialsekreterare vid konsultationsgruppen och på grund av sitt arbete inte vill uppge sitt efternamn.

Den så kallade konsultationsgruppen i Malmö består av personal från både socialtjänsten och polisen. Hit kan den som behöver hjälp att lämna ett kriminellt nätverk vända sig för att exempelvis få hjälp med att flytta och etablera sig i en annan kommun. Ofta sammanfaller avhoppen med att det finns någon form av hotbild riktad mot personen.

Avhopparverksamheten har bedrivits i Malmö sedan 2012 och i snitt har man tagit emot omkring 40 personer per år som velat hoppa av. Men hittills under 2017 är man redan uppe i 30 ärenden och man har under våren fått anställa mer personal för att möta det ökade behovet.

– Vi sa till cheferna att vi inte hann med och då fick vi en till anställd, säger Anna.

Det är spridda åldrar på dem som kontaktar konsultationsgruppen. Av de ärenden man inlett i år finns personer mellan 16 och 44 år. Enligt en studie från Malmö högskola som har tittat på just avhopparverksamheten i Malmö mellan åren 2012 och 2014 återfaller knappt hälften av personerna senare i brottslighet igen.

Det är inte bara antalet avhopp som ökar på grund av skjutningarna. Enligt Malmöpolisen ser man även tendenser till att färre unga rekryteras till kriminella nätverk.

– Enligt kommunpolisen som har Sevedsområdet så kan man se ganska tydligt där att de som är under 20 år inte dyker upp i de konstellationerna vi har där ute längre. Förhoppningsvis kan vi märka en minskning av rekryteringen av unga killar till de här gängen, säger Glen Sjögren som arbetar som kommunpolis i Malmö

Tror ni att den minskade rekryteringen har att göra med det ökade våldet?

– Ja det är jag ganska övertygad om, säger polisen Glen Sjögren.