Dådet i Manchester: Det här vet vi

Klockan 22.33 i måndags kväll, lokal tid, kom larm om en explosion vid en konsert med den amerikanska stjärnan Ariana Grande på Manchester Arena. Explosionen inträffade när besökarna var på väg ut efter konserten.



Vittnen berättar om minst en kraftig smäll i folksamlingen varpå panik utbröt. Arenan ligger vid tåg- och spårvagnsstationen Victoria, en viktig knutpunkt i den norra delen av stadskärnan.



Var inträffade explosionen?



Manchester Arena säger att explosionen inträffade "utanför arenan på en offentlig plats".

Enligt polisen skedde dådet i byggnadens foajé, rapporterar The Guardian. Även BBC uppger att bombdådet ägde rum när konsertbesökare strömmade ut genom entrén, i närheten av biljettkontoret.



Vem ligger bakom?



Manchesterpolisen säger att 22-årige Salman Abedi – från Manchester, med libysk bakgrund – är personen som utlöste bomben. Han tros själv ha dött i dådet, men är ännu inte formellt identifierad.



Salman Abedi var känd av polisen sedan tidigare, enligt The Guardian. Händelsen utreds som ett misstänkt terrordåd. IS säger via sin propagandakanal al-Amaq att terrororganisationen ligger bakom attacken.



Brittisk polis uppmanar dock allmänheten att inte sprida obekräftade uppgifter och rykten om vem som genomförde attentatet. IS exploaterar gärna den här typen av händelser, säger terrorexperter.



En 23-årig man har gripits i utredningen. Det är såvitt känt det första gripandet i fallet. Även husrannsakningar har genomförts i Manchester.



Vilka skadades?



22 människor har bekräftats döda. Inte alla har ännu identifierats.



Ytterligare 59 har skadats och har förts till åtta sjukhus runt om i staden, omkring hälften av dem uppges vara barn. Dödssiffran befaras stiga då flera har livshotande skador.



Det finns barn bland de döda, det yngsta dödsoffret var åtta år. De flesta av fansen på konserten var minderåriga.



Har svenskar drabbats?



Det finns inga uppgifter om att några svenskar dödats, skadats eller saknas. Sveriges ambassad i Storbritannien råder svenskar på plats att följa lokala myndigheters uppmaningar samt att höra av sig till anhöriga.



Vilka konsekvenser får dådet?



Terrorhotnivån i Storbritannien har höjts till den högsta nivån på en femgradig skala, vilket betyder att nya attacker kan vara nära förestående.



Militär personal kommer att bistå polisens redan utökade bevakning på flera platser i landet. Polisnärvaron höjs särskilt runt publika platser så att "människor kan avnjuta sommarevenemang".



Även i Sverige har stora evenemang fått extra polisbevakning.



Valrörelsen i Storbritannien inför nyvalet om två veckor, den 8 juni, har lagts på is tillfälligt.



Arenan är avspärrad och närbelägna Victoria station förblir stängd även under onsdagen.