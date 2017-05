Terror och försvarsutgifter i fokus på Natomöte

– Den nya amerikanska administrationen har ju med kanske ett annat eftertryck understrukit att om man inte ser klara förändringar så kan man inte ta det amerikanska engagemanget för givet, säger Håkan Malmqvist, Sveriges Natoambassadör i Bryssel.

– Det är ju det som skapat en viss oro på den europeiska sidan i Nato.

In i det sista är det oklart om Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer hit till Bryssel efter terrordådet i Manchester i måndags. Annars är förväntningarna att man mer tydligt från Natos sida kommer att ställa upp i kampen mot terrorism och särskilt mot den islamiska staten, IS, åtminstone på papperet.

Redan för tre år sedan sades att Natos medlemsländer måste lägga minst två procent på försvaret av landets totala BNP. Ifjol var det bara fem av de totalt 28 medlemsländerna som gjorde det. I år är prognosen att åtta av de 28 Natomedlemmarna uppfyller det här kravet.

När den amerikanske presidenten Trump för första gången deltar på Natotoppmöte så väntas han vara skarp med sitt krav om mer pengar till försvaret hos andra länder. Något som också lär bli tydligt efter mötet. Frågan är dock hur möjligheterna egentligen är hos andra medlemsländer är att öka sina försvarsanslag, eftersom inte minst de ekonomiska och politiska förutsättningarna till sådana beslut, skiljer sig betydligt, länderna emellan.

– Det är klart att förutsättningarna skiljer sig mellan länderna, både när det gäller ekonomiska situationen i varje land, men också de politiska möjligheterna att argumentera och sälja kraftiga ökningar på försvaret till sina väljare. Men alla har förstås möjlighet att göra någonting, säger Sveriges Nato-ambassadör Håkan Malmqvist.