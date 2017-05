Donald Trump på plats i Bryssel för EU- och Natomöte

Jens Möller som är Ekots utsände i Bryssel, vad har hänt förmiddagen?

– Donald har träffat Donald. Alltså USA:s Donald Trump och EU:s Donald Tusk. Efter mötet kom Tusk ut och gjorde ett kort uttalande till media om att han är överens med sin amerikanska kollega om kampen mot terrorism, men det finns en del kvar att göra när det gäller klimat och handel. Han är inte heller säker på att Trump och EU-ledarna har samma syn på Ryssland, men däremot på konflikten i Ukraina.

Handelsavtalet mellan EU och USA som just nu ligger på is, ska ha diskuterats?

– Vad de sa det vet vi inte men EU-ledarna hade som mål inför mötet att försöka övertyga Trump på att även USA har mycket att tjäna på nära samarbete med EU. Exemp elvis handel. Men som vi hörde har de kanske inte lyckats så väl och man verkar inte ha kommit varandra nära i den frågan.

Det lilla som förmedlades av vad ledarna sade till varandra under mötets inledning handlade mest om Trumps reseberättelser från Saudiarabien, Mellanöstern och Rom.

– Det var väldigt spektakulärt. Jag tror aldrig jag har sedan något liknande, sade Trump om Saudiarabien, enligt Reuters.

– Sedan åkte vi till påven. Väldigt imponerande. Påven är fantastisk, förklarade han sedan om besöket i Vatikanen.

Efter mötet poängterade EU-ledaren Tusk att han betonade vikten av "grundläggande västliga värderingar som frihet, mänskliga rättigheter och respekt för mänsklig värdighet".

– Den största uppgiften vi står inför i dag är att ena den fria världen runt de värderingarna, inte bara runt intressen. Värderingar och principer först — det är vad vi i Europa och USA bör säga, förklarade EU:s permanente rådsordförande.

In i det sista är det oklart om Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer hit till Bryssel efter terrordådet i Manchester i måndags. Annars är förväntningarna att man mer tydligt från Natos sida kommer att ställa upp i kampen mot terrorism och särskilt mot den islamiska staten, IS, åtminstone på papperet.

Redan för tre år sedan sades att Natos medlemsländer måste lägga minst två procent på försvaret av landets totala BNP. Ifjol var det bara fem av de totalt 28 medlemsländerna som gjorde det. I år är prognosen att åtta av de 28 Natomedlemmarna uppfyller det här kravet.

Donald Trump ska senare vara med på Nato-mötet i eftermiddag. Vad står på den dagordningen?

– På den officiella agendan är det att inviga det nybyggda Natohögkvarteret. Utöver det väntas en arbetsmiddag där det väntas prata om kampen mot terrorism. Trump kommer nästan garanterat åter påpeka, nu för sina kollegor inom Nato han träffar för första gången, att USA är trött på att stå för en så stor andel av Natos försvarsutgifter, cirka 70 procent. Han lär kräva att andra Natoländer lägger mer pengar på försvaret, upp till tvåprocentsmålet som Nato har.

Frågan är dock hur möjligheterna egentligen ser ut hos andra medlemsländer att öka sina försvarsanslag. Eftersom inte minst de ekonomiska och politiska förutsättningarna till sådana beslut skiljer sig betydligt, länderna emellan.

– Det är klart att förutsättningarna skiljer sig mellan länderna, både när det gäller ekonomiska situationen i varje land, men också de politiska möjligheterna att argumentera och sälja kraftiga ökningar på försvaret till sina väljare. Men alla har förstås möjlighet att göra någonting, säger Sveriges Nato-ambassadör Håkan Malmqvist.