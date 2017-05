Miljöpartiet under fyraprocentsspärren i svensk väljaropinion

– Det har varit lägre siffror än tidigare och det är så klart inte roligt. Men vi kommer att vända det, vi går till kongress nu där vi kommer ta fram massa bra politik, bland annat ekonomi för grön omställning, grön skatteväxling och förslag för bättre flyktingmottagande, säger partisekreterare Amanda Lind.

Sedan valet 2014 har stödet för Miljöpartiet stegvis gått ner och det senaste året har partiet legat under fem procent i Svensk väljaropinion och nu för första gången under fyra procent som är gränsen för att väljas in till riksdagen. Partiet har försökt vända trenden genom att berätta om de miljöförslag som det lyckats driva igenom i regeringsställning men än så länge har det alltså inte hjälp.

– Vår politik är ju långsiktig. Vi befinner oss i den andra halvan av mandatperioden nu och steg för steg kommer vår miljö- och klimatpolitik att märkas mer i människors vardag, säger Amanda Lind.

Moderaternas långvariga nedgång fortsätter också i Svensk väljaropinion. Nu i maj så får partiet 16,6 procent, vilket innebär ett tapp på fem procentenheter sedan januari och även för Moderaterna det sämsta resultatet sedan Svensk väljaropinion startade 2010. Nedgången innebär dessutom att avståndet ökar till Sverigedemokraterna som får 17,9 procent.

Vänsterpartiet fortsätter långsamt trenden uppåt och får med 8,0 procent sitt starkaste stöd på tre år. Liberalerna når med 6,2 procent sitt starkaste resultat på ett och ett halvt år, men ökningen kan inte ses som en del av en trend uppåt.

Sammantaget är det i princip dött lopp mellan blocken. De rödgröna får 39,5 procent och alliansen 39,1 procent.