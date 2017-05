Nya bilder på 22-åringen i Manchester

Bilderna från övervakningssystem visar 22-åringen i keps, glasögon och med en liten mustasch.



Enligt polisen var en av de sista platserna han vistades på en lägenhet i centrala Manchester varifrån han begav till arenan på kvällen den 22 maj. Där, efter en konsert med den amerikanska stjärnan Ariana Grande, lät han bomben brisera.



"Lägenheten är i högsta grad relevant som ett ställe där vi tror att den sista monteringen av bombanordningen kan ha skett", skriver polisen som vädjar till allmänheten om information om vad Abedi gjort dagarna före dådet.

På lördagen sänktes hotnivån i Storbritannien från den högsta till den näst högsta nivån. Enligt premiärminister Theresa May är det polisarbetet det senaste dygnet som ligger bakom.

– Det är i ljuset av det som det självständiga JTAC, det gemensamma terroranalyscentret, har fattat beslutet att sänka nivån från kritisk till allvarlig, säger hon till Sky News.

– Allmänheten bör vara medveten om vad det här innebär. En terrorhotnivå som är "allvarlig" innebär att en attack är högst trolig. Landet bör vara vaksamt.



De beväpnade soldaterna kommer att vara kvar på gatorna fram till midnatt natten mot måndag, för att sedan gradvis dras tillbaka.



Manchesterpolisen har gripit ytterligare två män i terrorutredningen om bombdådet i måndags. De är 22 och 20 år gamla. Totalt sitter elva personer frihetsberövade.



Polisen genomförde en räd i stadsdelen Cheetham Hill i samband med utredningen under lördagsmorgonen och gjorde då en "kontrollerad sprängning" för att kunna ta sig in.



En person som greps i onsdags uppges vara den misstänkte gärningsmannen Salman Abedis kusin, som arbetar på en frisörsalong. På fredagen slog polisen till mot salongen, skriver The Telegraph.



Enligt polisen har en stor del av nätverket bakom dådet gripits. 22 personer, inklusive gärningsmannen, dödades. En tredjedel av dödsoffren är barn.