Panamas diktator Manuel Noriega död

Det blev till slut ett ospektakulärt slut för den spektakuläre ledaren. Manuel Noriega försattes i konstgjord koma i mars och vaknade aldrig upp igen.

Han avled på måndagskvällen 83 år gammal i komplikationer efter att en hjärntumör hade opererats bort tidigare i år.

Innan dess hade han hunnit sitta mer än två decennier i fängelser i Frankrike och USA och de sista åren i sitt hemland dömd för mord och tortyr, förskingring och korruption under sina sex år som diktator på 1980-talet.

Början till slutet på hans diktatur kom i december 1989 när han utsåg sig själv till högste ledare i Panama och förklarade krig mot USA.

Manuel Noriega tog makten år 1983 när han befordrade sig själv till general i armén.

Han var en dubbelspelets mästare och hade redan i åratal varit spion för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

Han hade också nära band till Colombias drogkarteller och speciellt drogbaronen Pablo Escobar. Han levde ett lyxliv kantat av fester i kokainrus och vapenskrammel och hade som hobby att klä ut sina teddybjörnar.

När amerikanska styrkor år 1989 stormade hans hem hittade de bland annat en stor antik vapensamling, en byst av Napoleon bredvid Noriegas examensfotografi och en samling teddybjörnar utklädda till fallskärmsjägare.

Det har sagts att alla hade ihop det med Noriega. Bland annat ska han ha sålt pass till Kubas ledare Fidel Castro som gav dem vidare till kommuniststaters agenter.

Samtidigt försedde Noriega USA med Castros hemligheter.

Till slut var nackdelarna för USA fler än fördelarna med att ha den oregerlige Noriega som spion i Centralamerika.

Kopplingarna till drogkarteller hade varit en sten i skon för USA redan länge, men mordet på en amerikansk obeväpnad soldat i Panama blev droppen.

Till saken hörde också att USA snart måste ge upp kontrollen över Panamakanalen.

President George Bush den äldre konstaterade i december 1989 att han måste skydda de 35 000 amerikanska medborgarna i Panama.

Det blev den största amerikanska militärinsatsen sedan Vietnamkriget, och hundratals civila fick sätta livet till.

Noriega flydde till den vatikanska ambassaden, och utanför ska heavy metal-musik ha dånat ur amerikanska högtalare för att plåga Noriega och hindra avlyssning, Van Halens Panama var en av låtarna.

I boken In the Time of the Tyrants från 1990 konstaterar journalisterna Richard M. Koster och Guillermo Sánchez Borbón att Noriega suktade efter makt och blev en tyrann - att han suktade efter rikedomar och blev kriminell. De två karriärerna gick inte ihop.

När Noriega greps av USA år 1989 firade många på gatorna i Panama, viftade med teddybjörnar och skrek att det är över.

Nu är det definitivt över.