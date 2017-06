Moderaternas kräftgång fortsätter: Vi måste vända utvecklingen

– SD får något högre siffra än M, men den skillnaden är för liten för att vara statistiskt säker så vi får betrakta de här partierna som jämnstora, säger Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot och fortsätter:



– Moderaternas tapp är väldigt stort. Det är det största sen 2002.

Moderaterna får 18,1 procent i mätningen och tappar 4,7 procent jämfört med förra mätningen i november. Tomas Ramberg, Ekots inrikespolitiska kommentator, menar att partiet troligen var redo för detta.

– Säkert sker det en suck av lättnad. Det är ju ett uruselt resultat för det är ju minus 4,7 jämfört med i november, men på något sätt hade även partiledningen själv byggt upp en låg förväntan.

Tomas Tobé (M), partisekreterare, menar att partiet måste bli tydligare:

– Vi vet att många väljare upplevt en otydlighet från oss och då tror jag det är viktigt för oss nu att vi måste fokusera på politiken, det vill säga att M står upp för en stark arbetslinje, att vi ser till så att hela Sverige ska jobba, men jag tror också att det är viktigt att samla alliansen, säger Tomas Tobé (M), partisekreterare och fortsätter:

– Det här bekräftar ju den opinionsnedgång vi har sett det senaste halvåret. Vi är inne i ett tufft läge. Vi ska nu se till att vända detta. Jag tror att det handlar om större tydlighet om vad M står för.

Centerpartiet är det parti som ökar mest mellan de två mätningarna. En del av dem som går över till C kommer från M. Michael Arthursson (C), partisekreterare, tror att förklaringen ligger bland annat i deras hållning i regeringensfrågan.

– Det är många som kan tänka sig rösta på flera olika allianspartier och som jag tror vänder sig till de partier som man tycker nu driver de frågor man tycker är allra viktigast, säger Michael Arthursson och fortsätter:

– Naturligtvis har diskussionen om regeringsfrågan spelat roll där vi är väldigt tydliga med att vi inte vill bilda regering med SD, det har säkert spelat in.



Så här kommenterar han uppgången:

– Det är klart att vi är väldigt nöjda över att vi får ett ökat stöd för C:s politik. Det är vår bästa siffra i SCB på 27 år. Samtidigt är vi mycket väl medvetna om att det här är inget valresultat. Det är över ett år kvar till valet, vi måste jobba stenhårt för att där också ska bli röster, säger Michael Arthursson (C), partisekreterare.

SD:s partisekreterare Richard Jomshof är nöjd med resultatet där SD nu ligger i samma nivå som moderaterna.

– Vi är det parti som ökar mest sen valet. Det finns nog väldigt många förklaringar till det. Jag tror huvudförklaringen är att fler väljare ser oss som ett trovärdigt alternativ och jag tror också att väldigt många väljare anser att vi faktiskt har den bästa politiken i en hel del frågor, inte minst invandringsfrågan.

– Vi för fram frågor andra partier duckar för. Jag tror det är något som uppskattas hos väldigt många väljare.