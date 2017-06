Biotronen visar framtidens grödor

I biotronen ska man forska om och utveckla nya grödor men också undersöka hur klimatförändringarna kommer att påverka våra växter.

Anläggningen är hermetisk tillsluten, så att inget inifrån ska kunna komma ut i den vanliga naturen.

– Här kan vi ta växter och utsätta dem för vilket klimat som helst egentligen, säger Karl-Johan Bergstrand på Alnarps biotron.

– Det kan gälla produktion både naturligt och i kontrollerade klimat, växthus eller så kallade plant factories, som troligen kommer bli vanligare i framtiden. De finns redan i USA och i Asien, säger Karl-Johan Bergstrand.

– Då kan man optimera, både med hänsyn till maximal produktion men även kvalitén hos det man odlar. Om man odlar grönsaker till exempel så kan man påverka innehållet av vitaminer, antioxidanter och andra näringsämnen.

Vi befinner oss i den splitter nya forskningsanläggningen på cirka 1100 kvadratmeter, som har kostat drygt 90 miljoner och är utrustad med toppmodern teknik: 24 klimatiserade kamrar av fyra olika slag - klimatkammare, dagljuskammare, växthuskammare och odlingskammare.

Det ger forskare och företag möjlighet att testa hur olika ljus, temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt påverkar växter och grödor.

Karl-Johan Bergstrand visar en av kamrarna.

– Displayen visar att 21,1 grader är det just nu, 60,1 procent luftfuktighet. Vi kan också se ljusintensiteten: 250 mikromoule per sekund och kvadratmeter. Om vi tittar in här igen, så ser vi en ljusgivare som står på en pelare där i mitten.

Biotronen består av två zoner som är åtskilda via slussfunktioner och täta dörrar. Mycket viktigt är att ingenting inifrån kommer ut och påverkar naturen utanför.

– För att vi ska kunna ha till exempel genmodifierat material här inne utan att riskera att sprida pollen och liknande. Därför filtreras allt utgående luft, vi har de här blå skoskydden på oss och allt vatten från anläggningen kokas innan det släpps ut i avloppsnätet, för att förhindra utsläpp av patogener eller GMO-material.

Så det här ska vara en bubbla som inte ska ha kontakt med världen utanför?

– Nej, den ska inte ha det, utan det ska vara helt slutet, säger Karl-Johan Bergstrand.

Själv hoppas han kunna forska om hur klimatförändringen påverkar växter när halten koldioxid i luften ökar.

– Om 50 år kommer vi att ha nästan 500 ppm koldioxid i atmosfären utomhus, och det kan vi åstadkomma här redan nu och se hur växterna kommer att påverkas av det, det klimatet som kommer att vara om 50 år.

I biotronen kan forskare och företag skräddarsy odlingsmiljöer med millimeterprecision, ställa in olika väderförhållanden, från minus fem till plus 45 grader, och därmed testa hur växter utvecklas i olika miljöer, och målet är förstås mer och bättre mat.

– Den kommer att bidra till en effektivare livsmedelsproduktion, både utomhus och i växthus och andra klimatiserade utrymmen, och även bidra till bättre genetiskt material. Bättre sorter, helt enkelt, säger Karl-Johan Bergstrand på biotronen i Alnarp.