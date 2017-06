Mängder av civila offer under slutoffensiv i Mosul

Men också många civila har dödats och skadats, både av IS krypskyttar och sprängladdningar, men också i USA-ledda flyganfall.



En av offren som drabbats är 17-årige Mohammed Khaled.



– Ett flygplan bombade mig. Jag har ont i benen och huvudet smärtar, säger Mohammed Khaled.



Han och hans mamma satt på uppfarten till deras hus i västra Mosul när en bomb plötslig föll i närheten. Khaled skadades svårt och blev förlamad.



Hans ögon är uppspärrade och i skallen finns fragment av splitter kvar.



Hans mamma som kallar sig Umm Mohammed lider med sin son.

– Vilken känsla, en riktigt riktigt dålig känsla. Ditt barn dör inför dina ögon, ditt barn blöder inför dina ögon och du kan inte göra någonting. Jag önskar att det var istället för honom som låg där.



Azid Khaled från Mosul sitter med sina släktingar på sjukhuset. Fem av hans närmaste släktingar dödades för ett par dagar sedan i ett amerikanskt flyganfall.

– Min 21-åriga bror, min 26-åriga syster och tre barn, 5 och 4 år. Fem släktingar dog.

Han berättar att IS tvingade in människor från hela kvarteret i ett hus, samma sak som de gjort så många gånger förr. När IS sedan från taket började skjuta mot helikoptrar och soldater bombades huset. 25 människor dödades. De skadade togs omhand, de döda ligger kvar under rasmassorna.



IS tvingar människor till det här hela tiden säger han, men samtidigt anklagar han den USA-ledda flygalliansen för att nästan slumpmässigt bomba byggnader.



– Flygattackerna börjar bli slumpässiga, de vet att det är civila i byggnaderna men de bombar ändå. Jag tror att de vill ha ett snabbt slut på kriget, säger han.

Själv hoppas han också på ett snabbt slut, men han tänker inte stanna kvar i Irak efter kriget.

– Absolut inte. Det finns ingen framtid här. Kan du se någon framtid här, efter det jag precis har berättat, det finns ingen framtid här.

Hör reportaget "Jag vill bara att det här ska ta slut" från Studio Ett här