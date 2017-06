Snabbare surf i mobilen – men stora skillnader i landet

Det går allt snabbare att surfa med mobilen i Sverige, men det är stora skillnader inom landet. På Gotland surfar du nästan dubbelt så fort som i Blekinge.

Bengt Nordström, vd på telekomanalysbolaget Northstream, säger att kapaciteten vi har i Sverige räcker långt. Men i orter med lägre hastighet är marginalerna mindre.

– Med de hastigheter du nämner kan man nog göra det mesta man behöver göra. Det blir mer ett kapacitetsproblem till exempel om många försöker titta på video samtidigt eller om basstationerna använder äldre teknik eller inte står så tätt, säger Bengt Nordström.

På Gotland surfar man snabbast i landet med mobilen, i snitt 43 megabit per sekund. Tvåan är Västernorrlands län med 37 och trea är Stockholm med 36 megabit. Det visar statistik från Internetstiftelsen som driver sajten Bredbandskollen där man kan testa sin egen internethastighet.

I Kronobergs- och Blekinge län går det inte alls lika raskt med en hastighet på 23 megabit per sekund. De båda länen har legat i botten i flera år.

Utbyggnaden av näten och utvecklingen av den mobila tekniken syns också i statistiken. För sju år sedan låg hastigheten på 1,9 megabit per sekund, alltså en femtondel av vad den gör i dag. Efter 2012 började det ta fart och mobilsurfen har sedan dess gått upp med ungefär fem megabit varje år i snitt över hela riket.

Snabbaste operatören är Telia som tar hem kronan i 17 av 22 län.

Hastigheten går också upp i alla län. En orsak till det är att allt fler kopplas upp med fjärde generationens mobiltelefoni. För två år sedan gjordes 64 procent av mätningarna på Bredbandskollen över 4G, i år är var det 78 procent. På Gotland skedde 91 procent av mätningarna över 4G.

Hur fort det går att skicka information har också gått upp men inte lika brant som att ta emot. I dag skickar man data med tio megabit per sekund i snitt i landet, och det var samma hastighet förra året. 2013 låg siffran på tre megabit per sekund och 2010 omkring en.

Bredbandskollens statistik visar dock inte på täckningen eftersom att det inte går att mäta om man inte har uppkoppling.

Mätningarna för i år samlades in under första kvartalet 2017. Totalt har 4,3 miljoner mätningar analyserats under perioden 1 januari 2015 till 31 mars i år, utförda med 794 00 unika mobiler eller surfplattor. Ofullständiga mätningar, extremvärden och enskilda storanvändare av appen har filtrerats bort.