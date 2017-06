Amer lyckades fly från IS i Mosul: Jag har flytt från döden

Antalet civila som skadats och dödats har ökat och flykten från områden som ännu inte kontrolleras av regeringsstyrkor är en flykt på liv och död rapporterar vår korrespondent på plats.

De kommer i hundratal, utmärglade, smutsiga, trötta. Människor som flyr Zindjili, porten till gamla Mosul och en del av de tio kvadratkilometer som är det enda terrorgruppen som kallar sig IS fortfarande kontrollerar.

Amer Saber har precis flytt, barfota, har ännu inte hunnit raka sig och han är mager, bara skinn och ben.

– Jag har sett många döda, människor dör på gatorna och de anhöriga kan inte ens ta hand om dem eller begrava kropparna. Och IS säger att vi inte får fly, att vi inte får lämna kalifatet.

Amer trotsar fastemånaden och röker en cigarett, den första på tre år. Han berättar att han sett mängder med människor som dödats av IS krypskyttar och självmordsbombare som slinker in i flyktingströmmarna och spränger sig där. Men IS ser det inte som att de dödar civila säger han.

– De ser alla som tillhörande kalifatet, inte som civila. Och tillhör man kalifatet ska man stanna i kalifatet och dö i kalifatet.

Och dör är just vad många gör. De senaste dagarna har flera hundra civila dödats i Zindjili, både av IS prickskyttar men också i flygalliansens bombningar.

– Flygattackerna orsakar mycket elände. Ibland attackeras fem-sex hus och det är människor där inne.

Nu är han i säkerhet men fruktar de fortsatta striderna, inte minst i gamla stan. Det kommer att bli en mardröm för de civila, säger han där förutom våldet, den akuta bristen på mat och mediciner är livshotande. Själv är han utmärglad efter att IS tagit nästan all familjens mat.

– Vi kom från döden känns det som. De senaste dagarna har jag inte ätit annat än bröd för att överleva.

Omkring 200 000 är kvar i det lilla IS kontrollerade området i Mosul. Människor som står inför en prövning på liv och död de kommande dagarna och veckorna.