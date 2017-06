Kritik mot Trumps beslut världen över

"This will not stand" – "detta kommer inte att accepteras".



Talkören utanför Vita Huset slog an tonen bara minuter efter det att Donald Trump tillkännagett att USA lämnar den "orättvisa" och "rent skadliga" Parisöverenskommelsen.



I dag har fördömandena fortsatt, ledare världen över har närmast unisont beklagat den amerikanske presidentens beslut.

Att Donald Trump säger sig älska kolgruvarbetare är en sak, att han vill börja elda med kol igen ses som bakåtsträvande och ogenomtänkt.

Den tyske förbundskanslern Angela Merkel sa vid en presskonferens att USA:s agerande inte har någon betydelse för Tysklands inställning i klimatfrågan. Snarare tvärtom.

– Vi kommer att agera än mer beslutsamt i klimatfrågan, sa Merkel.

Andra ledare instämde.

Från Japan, Indien och inte minst Kina, som släpper ut mest växthusgaser av alla nationer, sades det att övriga världen nu får ta ett större ansvar.

Att det, som Donald Trump, skulle finnas utrymme för USA att omförhandla villkoren för klimatöverenskommelsen avvisade bestämt.

Också från Förenta Nationerna har det kommit reaktioner.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres lät via sin talesperson Stephan Dujarric meddela att USA:s agerande innebär att det blir betydligt svårare att leva upp till de klimatmål som slags fast i Paris i december 2015.



– USA:s beslut är en stor besvikelse, inte bara för klimatet utan också för de globala ansträngningarna för att skapa fred och säkerhet", sa Dujarric.