"Bosättningar ett av de största hindren för tvåstatslösning"

Palestinska Islam Rabia har för första gången på ett år rest från sin by på Västbanken för att be i Jerusalem då hon och tiotusentals andra palestinier har fått särskilda tillstånd att besöka al-Aqsamoskén under fastemånaden Ramadan. För Islam Rabia betyder den hittills 50 år långa israeliska ockupationen minskad rörelsefrihet.

– Efter 1967 byggdes murar och vägspärrar, det blev allt svårare att resa utan tillstånd, säger hon.

Bara några hundra meter bort i gamla stan är israeliska Esti på väg från ett barnkalas. Hon bor i bosättningen Mevo Horon på Västbanken. För henne var segern i sexdagarskriget extremt viktig.

– För det här är vårt land, säger hon.

I dag lever mer än fyra miljoner palestinier på Västbanken, i östra Jerusalem och Gaza, mark som ockuperats av Israel sedan 1967. Dessutom finns cirka 600 000 israeliska bosättare på Västbanken och i östra Jerusalem. Dahlia Scheindlin är politisk analytiker och arbetar med opinionsundersökningar.

– De senaste decennierna har palestinierna begränsats allt mer både fysiskt och ekonomiskt, säger Dahlia Scheindlin.

Enligt henne gör den stora utbyggnaden av bosättningar att Israels kontroll över den ockuperade Västbanken har ökat.

– Det vore väldigt svårt i dag att avlägsna bosättningarna och evakuera bosättarna, säger Dahlia Scheindlin, som anser att bosättningarna är ett av de största hindren för en tvåstatslösning.

Med bosättningarna följer vägar, tunnlar och israelisk militär närvaro vilket gör att det är nästan fysiskt omöjligt för Israel att dra sig tillbaka från Västbanken, tror Dahlia Scheindlin.