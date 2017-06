May får skarp kritik efter helgens attentat

Under söndagen höll Theresa May ett uppmärksammat tal där hon bland annat kritiserade landets lagar mot terrorism. "Nu får det vara nog" sa hon då föreslog flera skärpningar av regelverket.

Nu kritiseras hon av både opposition och internt för att själv vara ansvarig för hur dagens regelverk ser ut, säger Staffan Sonning.

– Dessa frågor ligger på inrikesministerns bord och hon var inrikesminister från 2010 fram tills hon valdes till premiärminister i fjol.

May kritiseras både för hur dagens regelverk ser ut och för nedskärningar inom polisen som genomfördes under hennes tid som inrikesminister. Efter dåden i Manchester och London har May också sagt att polisen behöver mer resurser.

Inom sitt eget parti har Steve Hilton, strategichef under förre premiärministern David Cameron, också krävt att May ska avgå.

Under en presskonferens på måndag svarade May på kritiken. Hon upprepade då sina krav på att en skärpning av lagstiftningen var nödvändig och att polisen behövde mer resurser.

– Vad vi nu ser är en förändring i det hot vi står inför och jag tycker det är viktigt för oss att svara på det. Det är vad man förväntar sig av en regering, säger May.

Trots framsteg i hur man jobbar mot extremism de senaste åren har man inom samhället varit alltför villigt att acceptera viss form av extremism, enligt Theresa May.

En ny opinionsundersökning publicerad av tidningen The Guardian visar att Mays konservativa Tories ligger 11 procent före Labours Jeremy Corbyn inför valet på torsdag. Men brittiska opinionsundersökningar har visat sig vara ganska opålitliga vid tidigare val, säger Staffan Sonning.