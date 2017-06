Misstänkt känd av polis

Sent under måndagskvällen meddelade brittisk polis att man nu släppt samtliga som greps under söndagen efter dådet i London i lördags natt.

Ingen av de gripna är längre misstänkta för inblandning i attacken som dödade sju och skadade 48 personer vid London Bridge.

De som greps efter dådet i helgen och släpptes under måndagskvällen ska alla ha kommit från samma område i östra London där 30-årige Rashid Redouane och den 27-årige tvåbarnspappan Khuram Butt ska ha bott och verkat. Flera tidningar ifrågasätter nu hur Khuram Butt obemärkt kunnat genomföra lördagens terrordåd då han uppenbarligen var under uppsikt av myndigheterna.

Enligt bland annat the Times ska grannar ha anmält honom till myndigheterna efter att han försökt radikalisera unga och dessutom försökt rekrytera till terrorgruppen IS. Så sent som förra året medverkade Khuram Butt i en dokumentär om jihadister i London.

I dokumentären kan man bland annat se Butt be framför en jihadistflagga mitt i Regents Park i centrala London. Men enligt en talesperson för polisen fanns det inget som talade för att han förberedde en attack av den typen som drabbade London i lördags, därför prioriterades hans ärende också därefter.