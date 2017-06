Hård strid väntar i al-Raqqa när SDF och USA anfaller

Ända sedan november har kurdledda Syrian democratic forces avancerat på landsbygden för att sakta men säkert närma sig det som kallats terrorgruppens självutnämnda huvudstad, al-Raqqa.



Syriska rebellgrupper tog kontroll över al-Raqqa 2013, som den första provinshuvudstad att falla under rebellernas kontroll. Men året senare togs kontrollen över av IS, genom en offensiv med självmordsbomber, gripanden och mord av rebelledare. Sedan dess har staden och dess invånare tvingats leva under IS medeltidsregler.



SDF som nu inlett offensiven mot själva staden stöds av USA och består till stor del av kurdiska YPG-milisen, som terrorstämplats av Turkiet eftersom de ses som samma rörelse som PKK-gerillan.



Turkiet har tidigare sagt sig vilja delta i Raqqaoffensiven för att utesluta YPG och de har i dag hotat slå tillbaka hårt om offensiven skulle innebära något som helst hot mot Turkiet,

I morse inleddes alltså huvudoffensiven i de västra, östra och nordliga utkanterna av al-Raqqa.

Slaget om terroristernas huvudstad i sitt hittepå-kalifat väntas bli våldsam.

SDF har stöd av USA-lett flygvapen och al-Raqqa är det viktigaste fästet IS har sedan man förlorat kontrollen över nästan hela Mosul.

IS kommer av allt att döma att försvara staden till siste man, men många betydande och högt uppsatta IS medlemmar tros redan ha flytt från al-Raqqa precis som många flydde Mosul innan striderna där startade.



Mängder med civila finns kvar i al-Raqqa, civila som inte lyckats fly under IS terrorvälde och som nu riskerar att klämmas mellan stridande parter och flygbombningar.