Höga förväntningar inför Comeys svar om Trumps påtryckningar

I USA stiger spänningen kring vad den sparkade chefen för den federala polisen FBI, James Comey, ska säga när han frågas ut på torsdag av senatens underrättelseutskott om vad som sagts mellan honom och president Donald Trump.

En central fråga är om presidenten försökt stoppa en FBI-utredning av sin tidigare nationelle säkerhetsrådgivare.



James Comey ska själv svara på frågor för första gången sedan han blev avskedad av presidenten.



Anonyma uppgifter i medierna säger att Donald Trump ska ha avkrävt Comey lojalitet och låtit honom förstå att FBI borde lägga ner en pågående utredning av den tidigare nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn och hans samröre och eventuella samarbete med Ryssland under presidentvalkampanjen.



Enligt nya anonyma uppgifter i går i tidningen Washington Post ska Trump också ha bett chefen för USA:s underrättelseverksamheter, Dan Coats, att hjälpa till att trycka på Comey att släppa utredningen av Flynn som var en av Trumps mest förtrogna medarbetare under valkampanjen.



Om uppgifterna stämmer är de mycket allvarliga för presidenten som i så fall kan anklagas för att lägga sig i en utredning som berör hans egen kampanj. Då handlar det inte enbart om eventuellt Rysslandssamarbete, utan om maktmissbruk.



Donald Trump har kallat utredningarna om eventuellt samarbete med Ryssland för en häxjakt och sagt offentligt att Comey vid tre tillfällen försäkrat honom att presidenten själv inte är föremål för utredning.



I går fanns också uppgifter i flera medier om att en annan av Trumps mest lojala medarbetare under kampanjen, justitieministern Jeff Sessions, skulle ha erbjudit sig att avgå.



Skälet skulle vara Trumps missnöje med Sessions, bland annat för att justitiministern beslutat att han inte ska ha något att göra FBI-utredningen om Trumpkampanjens eventuella Rysslandskopplingar.

Sessions har egna intressekonflikter sedan det uppdagats att han inte berättat om egna möten med den ryske ambassadören i Washington.



Presidenten påstås skylla på Sessions för att justitiedepartementet nu tillsatt en särskild åklagare med vida befogenheter att utreda Rysslandsspåret i botten, vilket bland annat betyder att den här frågan kommer leva vidare under lång tid framåt.