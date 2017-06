Fördömer attackerna

Terrorattackerna mot parlamentet och den islamiska revolutionens ledare ayatolla Khomeinis mausoleum fördöms av omvärlden. Den iranska säkerhetsstyrkan Revolutionsgardet skyller attacken på USA och Saudiarabien och USA:s president Donalt Trumps kondoleanser har skapat irritation i Iran.

Kondoleanserna och fördömandena av attackerna i Teheran igår som var de värsta på årtionden i Iran har strömmat in från omvärlden.

Men USA:s president Donald Trumps uttalande har fått Iran att reagera.

Trump sa att USA sörjer och ber för de oskyldiga offren och för det iranska folket, men i nästa mening underströk han att stater som sponsrar terrorism också själva riskerar att falla offer för de grymheterna de stödjer.

Irans utrikesminister Javid Zarif kallar uttalandet motbjudande och det iranska revolutionsgardet menar att uttalandet är ett bevis på att USA liksom ärkefienden Saudiarabien var inblandade i dåden.

13 människor dödades i attackerna igår men enligt den iranska underrättelsetjänsten planerades ytterligare en attack som kunde avvärjas innan den påbörjades..

Terrorgruppen som kallar sig IS säger sig ligga bakom och det är det första dåd som IS sagt sig vara skyldig till i Iran.

Shiamuslimska Iran har varit aktiva i att bekämpa sunniextremister som IS och andra terrorgrupper i länder som Syrien och Irak, men hade fram tills igår varit förskonade från terrorattacker på hemmaplan.

IS ser shiamuslimer som otrogna och varnade i mars Iran för attacker i en video på persiska. I videon hotade IS med att erövra Iran och återupprätta landet till en sunnimuslimsk stat. De sex gärningsmännen var alla iranska medborgare.