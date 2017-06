1 200 havslöften har lämnats in

På plats i New York är kronprinsessan Victoria, som är ambassadör för FN:s hållbarhetsmål.

– Jag har försökt sätta mig in i frågorna, det är väldigt komplext. Men det som har fastnat är ju hur otroligt alarmerande det är, att det är så otroligt bråttom, att vi har ingen tid att sitta och rulla tummarna. Det är action som måste till, och det på många olika plan.

Haven utsätts för stora påfrestningar. Varje år får de ta emot 8 miljoner ton plastskräp. Det är som om en sopbil i minuten skulle tippa skräp i havet. Många folkrika länder saknar en avfallshantering värd namnet och plastskräp förs med floderna ut i haven.

Utöver det tar haven emot olika föroreningar som inte syns – till exempel gödande ämnen, kemikalier.

Tecken på klimatpåverkan är mätbara till havs. Koldioxid i luften försurar haven som också absorberar ökande mängder värme ur luften, frågan är hur länge till. Brist på mat och ändrade temperaturer gör att fiskbestånd flyttar på sig och om några decennier kan fisket vid ekvatorn ha minskat drastiskt.

Deltagandet från de små ö-länderna med gigantiska havsregioner är påtagligt här på konferensen, Länder som hotar dränkas om havsnivåerna stiger, och som lever av ett fiske under hot. Vid mötet har FN samlat in löften från länder och andra aktörer om olika åtgärder för att skydda havsmiljön. Drygt 1200 såna löften har lämnats in. Över förväntan enligt klimat- och biståndsminister Isabella Lövin – som menar att det krävs fortsatt samlat arbete för havet.

– Det viktigaste nu är hur vi tar det här vidare. Vi har inte tillräckligt med styrsystem internationellt för att skydda haven. Och då ska vi komma ihåg att halva planeten är internationellt vatten. Så det har egentligen ingen som övervakar eller tar ansvar för det, säger hon.

– Sen är det här med en uppföljande konferens där Kenya och portugal har anmält att de gärna står värdar för ett nytt möte 2020. Det är ett oerhört viktigt år. därför att en del av de här delmålen, under det stora målet om hållbara hav, handlar om hållbart fiske och de ska vara uppfyllda 2020 och vi ska ha marina reservat till 2020. Nu börjar det intensiva arbetet för att se till att det här faktiskt kan förverkligas.