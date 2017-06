Splittring i Sannfinländerna

Sannfinländarna delas mitt itu efter helgens kontroversiella ledarval som utlöste regeringskris i Finland. Hälften av riksdagsledamöterna följer med exledaren Timo Soini till en ny grupp.

20 av Sannfinländarnas 37 ledamöter är med i den nya riksdagsgruppen, som tar namnet Uusi vaihtoehto (Nytt alternativ). Något nytt parti bildar de inte omedelbart, men gruppmedlemmen Simon Elo säger enligt nyhetsbyrån FNB att det kan bli så till nästa val.

I och med detta vill Soini och alla hans ministrar sitta kvar i Finlands regering tillsammans med Centern och Samlingspartiet.

Men hur med blir med det väntas förbli oklart åtminstone några timmar. I eftermiddag hade Finlands statsminister Juha Sipilä tänkt besöka president Sauli Niinistö, för att lämna in regeringens avskedsansökan. Nu blir det, enligt Soinis grupp, i stället nya regeringsförhandlingar mellan Centern, Samlingspartiet och Nytt alternativ.

Sipiläs beslut att upplösa regeringen var en reaktion på valet av Jussi Halla-aho till ny ledare för Samfinländarna. Halla-aho är så främlingsfientlig att de två andra partierna vägrar fortsätta samregera med hans parti.

Tidigare har liberala Svenska folkpartiet, liksom Kristdemokraterna, sagt sig vara öppna för diskussioner för att samregera med Centern och Samlingspartiet.

Om man inte lyckas hitta ett nytt regeringsunderlag väntar nyval.

Finland har inte på senare tid, om någonsin, haft en sådan regeringskris som nu.

– Den risk som det innebar att ta in Sannfinländarna i regeringen förverkligades fullständigt i omröstningarna under veckoslutet. Under en eftermiddag förvandlades partiet till något helt annat, säger Markku Jokisipilä, chef för riksdagsforskningen vid universitetet i Åbo, till FNB, med hänvisning till att Jussi Halla-ahos anhängare i partiet tog ledningen.

Man får enligt Jokisipilä gå tillbaka till tiden före 1987 för att finna en liknande situation som den nu uppkomna. Nyval har senast hållits hösten 1975.