Hörda vid dubbelmord släppta

Polisen intensifierar nu utredningsarbetet för att lösa det dubbelmord som upptäcktes i en fastighet utanför Mantorp mellan Linköping och Mjölby i går kväll.



Polisen vet ännu inte exakt när dådet inträffade och paret mördades. Nu inväntar man på svar från den rättsmedicinska undersökningen.



Johan Levin är chef för regionala utredningsenheten vid Polisområde Öst i Linköping.

– Det är ju naturligtvis oerhört viktigt för oss att veta vilket tidsperspektiv vi har när vi ska utreda i det här.

– Vi kommer nu att avvakta den rättsmedicinska undersökningen som kommer att ske i närtid. Och därefter hoppas jag att vi kan få ett svar som är litet mer precist om när det här brottet kan ha inträffat, säger Levin.



Även ett tänkbart motiv bakom dådet är än så länge okänt, hävdade polisen under tisdagseftermiddagen.



Vid halv ett på tisdagen hämtades två personer till polisen i Linköping för förhör. Enligt polisen var de inte delgivna misstanke om brott. Men de båda ska ha haft information som polisen anser viktig. De båda släpptes efter förhör vid fyra på eftermiddagen.



Nu arbetar 25 poliser i Linköping med en mordutredning som är att betrakta som mycket ovanlig, säger Johan Levin:



– Däremot så vet vi ju att det under de senaste tio till femton åren har funnits en del sådana här fall där just personer i övre medelåldern blivit angripna i sina hem. Och då har de oftast bott på landet.



– Det är alltid lika fruktansvärt när det inträffar och det är alltid lika viktigt att klara upp sådana här brott.