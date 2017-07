Odetonerade sprängladdningar - stort mörkertal

Sprängladdningar som inte detonerar vid sprängningsarbeten kan utgöra en risk för dem som arbetar med att hantera sprängmassorna.

Ny statistik som Ekot tagit del av visar att antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om sådana här, så kallade dolor, har ökat kraftigt hittills i år jämfört med de två föregående åren.

Dolor är en förkortning för "dolda laddningar". Under perioden januari till och med maj i år fick Arbetsmiljöverket in 18 tillbudsrapporter om dolor. Det är fler än vad som kom in under vart och ett av de föregående två helåren.

Enligt Magnus Isberg på Arbetsmiljöverket är det positivt att anmälningarna ökar.

– Vi ser att branschen tenderar att ta det här på ett större allvar och då blir man mer benägen att anmäla de här tillbuden, säger han.

I vissa fall gäller anmälningarna bara att dolor har påträffats, i andra fall att en dola har exploderat när till exempel en hjullastare satt skopan i backen.

Men mörkertalet är stort. I många fall hanteras dolor som påträffas utan att det rapporteras till Arbetsmiljöverket. För att få en bättre bild av omfattningen av problemet uppmanar Arbetsmiljöverket att alltid anmäla.

2015 dog en maskinförare när en dola exploderade och de senaste åren har också flera personer skadats, varav minst en i år.

Jan Johansson, som är ordförande för branschföreningen Bergsprängningsentreprenörernas förening, menar att kunskapen om riskerna med dolor på många håll är alldeles för låg.

– Det viktigaste är helt klart utbildning. Det finns rutiner för hur man ska hantera dolor och att man har rätt utrustade maskiner och så vidare, säger Jan Johansson.

Det pågår också en konvertering i sprängningsbranschen till elektroniska tändare, som minskar risken för dolor, säger Jan Johansson. Men han tycker också att de företag och myndigheter som är beställare av entreprenader där sprängning ingår har ett stort ansvar i den här frågan.

– Men det är inte lätt att nå ut till dem alla gånger. De lyssnar inte alltid utan köper billigast pris...

Magnus Isberg på Arbetsmiljöverket tycker att sprängningsbranschen tar problemet med dolor på allvar. Och det gör också Arbetsmiljöverket, säger han.

– Vi försöker att informera så mycket vi kan. Vi tar det här på största allvar. Och de rapporter om tillbud och olyckor som vi får in följer vi upp.