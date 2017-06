"De farligaste terrorresenärerna är kvar"

Fakta: terrorresor

Av de 267 personer som studien analyserar reste 36 av dem för första gången till Syrien eller Irak under 2012. Under 2013 reste 98 personer, under 2014 reste 78, under 2015 reste 36 och under 2016 reste 5.



76 procent av de 267 som analyserats är män.



Medelåldern är 26 år, båda bland männen och kvinnorna.



18 procent är 19 år eller yngre.



60 procent är mellan 20 och 29 år.



Omkring en tredjedel har bott i Västra Götaland, en fjärdedel i Stockholms län, en tiondel i Örebro län och en tiondel i Skåne län.



Över 70 procent har varit bosatta i ett socialt utsatt område.



Den genomsnittliga tiden som de stannat i konfliktområdena är 16 månader.



Källa: Försvarshögskolan