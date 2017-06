Regeringen vill ha amnesti för sprängmedel

De senaste åren har antalet sprängdåd ökat i Sverige, och inrikesminister Anders Ygeman (S) hoppas att en amnesti kan minska antalet illegala sprängmedel i samhället.

– Det här handlar framför allt om att dra undan tillgången till handgranater, för att på så sätt göra det svårare för kriminella element att få tillgång till dem, säger han.

Polisen har vid flera tillfällen genomfört amnestier för skjutvapen i Sverige. Då har personer kunnat lämna in vapen de inte haft rätt att ha utan att straffas för brottet.

Att inkludera sprängmedel i vapenamnestierna har tidigare ansetts farligt för de polisanställda, men regeringen har nu lagt fram ett förslag om att testa just det här nästa år.

Allmänheten kommer då kunna lämna in bland annat sprängämnen från byggarbeten, bombfynd från andra världskriget och handgranater till polisen.

Till skillnad mot vapenamnestierna ska sprängmedlen inte lämnas inte på polisstationerna, utan innehavaren ska i stället kontakta polisen som därefter kan åka och hämta föremålen.

Just handgranater ses som ett ökande problem där tillgängligheten är stor bland kriminella grupper. Anders Ygeman säger dock att det inte är särskilt sannolikt att just de kriminella kommer att lämna in sprängmedel under amnestin.

– Däremot kan det finnas personer som kommit över sprängämnen, kanske för att man har sprängt på tomten eller gjort andra saker, som inte har rätt att inneha dem här och nu får möjlighet att lämna ifrån sig dem så att vi kan se till att de inte hamnar i kriminellas händer.

Hur ser du på riskerna för poliserna som ska handskas med de här ämnena?

– Genom att vi nu kan gå ut med tydlig information om att det finns en speciell tid när man kan lämna in handgranater och explosiva varor så minskar ju risken för polisen.

Förslaget är nu ute på remiss, och polisen har ännu inte tagit ställning till det. Hans Olsson, arbetsmiljöombudsman på Polisförbundet, är försiktigt positiv till förslaget, och säger att han utgår från att det kommer att göras en ordentlig riskbedömning inför beslutet.

Han menar också att det är viktigt att minska antalet olagliga sprängmedel i samhället.

– Ju fler saker som inte ska vara i fel händer som vi kan få bort, desto bättre. Vi får nu se i vilken mån man nappar på detta från alllmänhetens sida, säger Hans Olsson.

Regeringen skriver i sitt förslag att Nationella bombskyddet behöver förstärkas under amnestin, som är tänkt att pågå mellan oktober nästa år och januari 2019.